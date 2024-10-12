Редкий кадр: Филипп Янковский показал семейное фото с детьми и невесткой

Знаменитость рассказал, как он отметил 56-летие.

Советский и российский актер театра и кино Филипп Янковский, который несколько дней назад отметил 56-летие, показал в социальной сети, с кем и как встретил праздник. Интернет-пользователи были приятно удивлены, увидев такой снимок.

На фото Янковский лежал на диване рядом с сыном Иваном, дочерью Елизаветой и невесткой Дианой Пожарской. Она стала частью знаменитой семьи весной 2021 года. В том же году случилось пополнение — у пары родился сын, которого назвали в честь прадедушки Олегом.

Сам Янковский никак не прокомментировал фото, но это сделала его коллега Ирина Безрукова.

«Какие классные», — написала она.

Филипп Янковский с детьми и невесткой. Фото: Instagram*/yankovskiyfil

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