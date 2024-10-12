Массовое отравление школьников произошло на Камчатке

В городе Елизово 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

На недомогание пожаловались ученики первых, седьмых восьмых и девятых классов из одного образовательного учреждения. По предварительный информации, 11 детей находятся в больнице с признаками острой кишечной инфекции, еще несколько несовершеннолетних получаются амбулаторное лечение.

«Надзорное ведомство проверит организацию питания в учебном заведении и проконтролирует результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту следственным органом», — сказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

В школе были отобраны образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке школы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы. Предварительно установлено, что дети, отдыхавшие в первую летнюю смену в оздоровительном лагере «Чагытай», пожаловались на недомогание сразу после возвращения домой.