Массовое отравление школьников произошло на Камчатке
По предварительной информации, у детей зафиксировали признаки острой кишечной инфекции.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/Прокуратура Камчатского края/kamproc_41; 5-tv.ru
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В городе Елизово 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.
На недомогание пожаловались ученики первых, седьмых восьмых и девятых классов из одного образовательного учреждения. По предварительный информации, 11 детей находятся в больнице с признаками острой кишечной инфекции, еще несколько несовершеннолетних получаются амбулаторное лечение.
«Надзорное ведомство проверит организацию питания в учебном заведении и проконтролирует результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту следственным органом», — сказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.
В школе были отобраны образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке школы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы. Предварительно установлено, что дети, отдыхавшие в первую летнюю смену в оздоровительном лагере «Чагытай», пожаловались на недомогание сразу после возвращения домой.
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