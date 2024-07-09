Более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы

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Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

Глава Тувы Ховалыг: более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией

Более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия.

Более 30 детей госпитализированы из лагеря Тувы с симптомами острой кишечной инфекции, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что дети, отдыхавшие в первую летнюю смену в оздоровительном лагере «Чагытай», пожаловались на недомогание сразу после возвращения домой. Глава региона лично контролирует ситуацию с отравлением несовершеннолетних.

«К этому моменту в Инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. По словам министра здравоохранения, один ребенок находится в тяжелом состоянии», — написал он.

При этом, продолжил Ховалыг, состояние остальных юных пациентов опасений не вызывает. Еще трем ребятишкам назначено амбулаторное лечение.

Ховалыг поручил министерствам образования и здравоохранения Тувы организовать проверку в детских лагерях, включая «Чагытай», а также оказать содействие надзорным органам и правоохранителям.

Республиканское СУ Следственного комитета России организовало проведение процессуальной проверки. Правоохранители осматривают место происшествия, изымают документацию. Вместе с тем для установления тяжести вреда здоровью будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Проверку проводит и прокуратура Тувы. Об этом говорится в Teleram-каналах ведомств.

Проверка проводится в лагере «Чагытай», где отравились дети.Проверка проводится в лагере «Чагытай», где отравились дети. Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Тыва / proctuva

Помимо этого, управление Роспотребнадзора по Туве и Центр гигиены и эпидемиологии начали расследование. В Teleram-канале федеральной службы говорится, что специалисты устанавливают причинно-следственную связь групповой заболеваемости. Вместе с тем проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии у 75 посетителей кафе выявили острую кишечную инфекцию, которая вызывает бактерии рода сальмонеллы. Основными симптомами являются повышение температуры тела до 39 градусов, тошнота, рвота, боли в животе.

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