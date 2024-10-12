Невозможно терпеть: почему болит голова после пробуждения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Невролог Гайфутдинов: Голова после пробуждения болит из-за венозного полнокровия

Невозможно терпеть: почему болит голова после пробуждения

Фото: www.globallookpress.com/Arkadius Kozera

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Невролог поделился рекомендациями о том, как улучшить самочувствие по утрам.

Сильная головная боль после пробуждения может возникать из-за венозного полнокровия или слабости мышечного корсета шеи. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с изданием Life.ru.

Венозное полнокровнее появляется в результате длительного нахождения в горизонтальном положении. Боль отступает, когда человек встает с кровати и венозный отток из полости черепа улучшается. В этом случае эксперт порекомендовал поменять свой образ жизни. Например, отказаться от алкоголя, применения препаратов венотоников и изменить малоподвижный образ жизни.

Дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника образуют слабость мышечного корсета шеи. Боль при такой проблеме напоминает зубную. Избавиться от нее поможет укрепление мышц в данной области тела. Необходимо делать массаж, посещать врача и приобрести ортопедическую подушку для сна.

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