Депутат Воронежской областной думы погиб в ДТП

Чиновник вкладывал очень много сил в улучшение качества жизни жителей региона. Ему было всего 39 лет.

Депутат Воронежской областной думы и генеральный директор агропромышленной компании «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко погиб в ДТП. Об этом глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко — генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО „Острогожсксадпитомник“. Ему было 39 лет», — написал губернатор.

По его словам, на правительственной должности Гапоненко занимался закупкой и ремонтом оборудования в детских садах, школах, домах культуры, организовывал благоустройство общественных пространств, а также поддерживал переехавших с Донбасса людей и волонтеров.

Он также работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии, чтобы упростить трудовую деятельность аграриев региона.

Гусев выразил соболезнования близким погибшего и жителям района, над улучшением качества жизни которого работал Гапоненко.

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