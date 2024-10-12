Странная ссадина: в Ногинске девочка умерла при загадочных обстоятельствах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 53 0

В Ногинске 11-летняя девочка умерла во время игры с подругой

Странная ссадина: в Ногинске девочка умерла при загадочных обстоятельствах

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Что произошло с ребенком?

В городе подмосковном Ногинске 11-летняя школьница умерла во время игры с подругой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, в гости к девочке пришла сверстница, пока мама была на работе. Школьницы поиграли, а затем уснули.

Когда одна из них проснулась, то увидела, что ее подруга лежит и не дышит. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть девочки.

Уточняется, что на теле покойной школьницы обнаружили странную ссадину. Кроме того, в комнате нашли зажигалки, электронную сигарету и бычки.

Причину смерти 11-летней девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новых деталях страшного убийства, которое произошло в Тольятти. По одной из версий, 13-летняя школьница искусала и зарезала двоих сводных сестер: одной из убитых было два года, а второй пять. При этом соседи семье рассказали, что всем девочкам — их было четверо — родители уделяли достаточное количество внимания и хорошо одевали.

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