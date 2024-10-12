Оксана Самойлова купила для своей козы кардиган за 79 тысяч рублей

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 15 0

Какая будет следующая дорогая покупка для «дочки»?

Оксана Самойлова купила для своей козы кардиган за 79 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Блогер и предприниматель Оксана Самойлова купила своей козочке Мими собачий кардиган от известного бренда. Видео она поделилась в своих соцсетях.

На кадрах видно, как коза спит в джемпере. Сразу становится понятно, Оксана не жалеет средств на свою четвертую «дочку». Хоть она и не раскрыла стоимость новой одежки для своего «ребенка», но Telegram-канал «Светские хроник» обнародовал эту информацию. По их данным кардиган от Fendi знаменитость приобрела для своей козочки за 750 долларов, что по нынешнему курсу составляет 79 тысяч рублей.

Коза Оксаны Самойловой Мими в новом кардигане/ Instagram*/samoylovaoxana

«Извините, но я не могу перестать ее снимать. Все, что она делает — это шок для меня», — заявила блогер.

Ранее блогер рассказывала, что хотела купить козу на протяжении двух месяцев, но никак не решалась. Тогда Джиган взял дело в свои руки и подарил супруге желаемого питомца. Теперь козочка Мими повторяет все за хозяйкой, а когда та не видит блогера, то начинает бегать по всему дому и плакать. Оксана отмечает, что такое поведение для нее очень странное, козочка не успокаивается, пока не найдет ее.

Ранее 5-tv.ru писал, что в семье Оксаны и Джигана случилось пополнение.

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