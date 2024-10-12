Блогер Литвин задержан после драки на стадионе с участием рэпера Басты

Блогер Михаил Литвин задержан после драки на стадионе «Москвич» во время футбольного матча между любительскими командами Lit Energy — «СКА Ростов».

По данным 5-tv.ru, на Литвина по факту инцидента был составлен протокол о мелком хулиганстве. До суда он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Вместе с блогером задержаны его друг Рустам Ахмадулин и фанат «СКА Ростов» Сергей Плынин. Все трое сейчас находятся в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что основатель команды Lit Energy Михаил Литвин подрался с фанатом и сцепился с рэпером Бастой во время матча на стадионе «Москвич».

Один из болельщиков во время матча громко оскорбил Литвина. Блогер в ответ подбежал к трибуне, запрыгнул на нее и устроил потасовку с фанатом.

В конфликт вмешался владелец команды «СКА Ростов» рэпер Баста (Василий Вакуленко). Он обвинил болельщиков Lit Energy в том, что они первыми начали выкрикивать оскорбления, а фанаты «СКА Ростов» лишь отвечали. На это Литвин заявил, что все равно «не будет пропускать эту тему».

Глава Медиалиги Николай Осипов назвал поведение Литвина недопустимым и заявил о возможности его дисквалификации до конца сезона.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео конфликта блогера Михаила Литвина с рэпером Бастой во время футбольного матча на стадионе «Москвич».