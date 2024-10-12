Потасовка века: блогер Литвин сцепился с Бастой во время футбольного матча

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Блогер Литвин подрался с Бастой на стадионе во время матча Медиалиги

Потасовка века: блогер Литвин сцепился с Бастой во время футбольного матча

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что стало причиной конфликта?

Основатель команды Lit Energy — блогер Михаил Литвин подрался с фанатом и сцепился с рэпером Бастой во время игры между любительскими командами Lit Energy — «СКА Ростов» на стадионе «Москвич». Об этом сообщает «Спорт-Экспресса».

Один из болельщиков во время матча выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Блогер рассвирепел, подбежал к трибуне, запрыгнул на нее и сцепился с фанатом.

На этом инцидент мог бы быть исчерпан, поскольку блогера от трибуны быстро оттащила охрана, однако в потасовку решил вмешаться владелец команды «СКА Ростов», рэпер Баста.

По словам исполнителя, болельщики Литвина первыми начали выкрикивать оскорбления, а фанаты «СКА Ростов» лишь подхватили эстафету. На это Литвин заявил, что все равно «не будет пропускать эту тему».

Глава Медиалиги Николай Осипов заявил, что поведение Литвина было недопустимым.

«То, что я видел, — этого вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации Литвина. Дисквалификация может быть больше, чем до конца сезона», — сообщил изданию Осипов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Баста сделал неожиданное признание о себе.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Взрыв на АЗС в Грозном: что известно к этому часу
17:37
Потасовка века: блогер Литвин сцепился с Бастой во время футбольного матча
17:20
Странная ссадина: в Ногинске девочка умерла при загадочных обстоятельствах
17:05
Кока-кола при похмелье может спровоцировать инфаркт
16:51
В Екатеринбурге отравились порядка 20 школьников
16:36
При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, включая двоих детей

Сейчас читают

Момент взрыва цистерны на АЗС в Грозном попал на видео
Взрыв произошел на АЗС в Грозном
Смертельные завтраки: почему сосиски, йогурт и хлопья могут привести к раку
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака