Хамство, невежество, мракобесие: что врачей больше всего раздражает в пациентах

Адепты народной медицины, как оказалось, пользуются особой «любовью» медиков.

Пациенты нередко ругают врачей, забывая о том, что они сами могут раздражать специалистов в белых халатах своим поведением и некоторыми привычками. Что больше всего бесит медиков в пациентах, выяснило сетевое издание 72.ru.

Опоздания на прием

Врачам очень не нравится, когда пациенты приходят на прием раньше времени или с сильным опозданием. Дело в том, что на каждого пациента отводится определенное количество времени, и если он задерживается, то прием сдвигается и следующего пациента приходится принимать с опозданием. При этом те же люди потом сами возмущаются задержкой приема.

Приходят на прием семьей

Некоторые особо хитрые родители записывают на осмотр одного ребенка, а приводят всю семью. Это тоже раздражает врачей, так как другим пациентам приходится дольше ждать приема, хотя они приходят вовремя.

Не меньше раздражают и родители, которые, наоборот, приходят к педиатру без ребенка. К примеру, за справкой в бассейн. Это нарушение регламента, врач в любом случае должен видеть непосредственного пациента.

Самолечение

Адепты народной медицины и пациенты, которые сами себе ставят диагноз и назначают лекарства, пользуются особой «любовью» врачей. Зачастую люди по неизвестной причине больше доверяют соседям, знакомым, родственникам, чем профессиональным медикам, и принимают непонятные «сиропчики», которые как минимум могут продлить болезнь, а то и навредить здоровью.

Мракобесы и невежды

Хамство, невежество и мракобесие со стороны пациентов очень раздражает врачей. Часто медик пытается втолковать человеку преимущество того или иного современного лекарства или метода лечения, а тот отвечает, что всему на свете предпочитает проростки пшеницы или гомеопатию. При этом он твердо убежден в действенности именно такого лечения и поколебать его уверенность невозможно никакими доводами и призывами к разуму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, помогают ли на самом деле популярные народные средства борьбы с простудой, такие как дыхание над горячей картошкой или засовывание в нос зубчиков чеснока, от вирусной инфекции.