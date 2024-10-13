«Что может быть важнее этого?» — Дронов о том, как сохранить связь с родителями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 0

Актер Дронов назвал связь с родителями самым важным в жизни

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Звезда «Ворониных» призвал прощать своих самых близких, даже если кажется, что они в чем-то неправы и сильно обидели.

Звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов рассказал, насколько для него важна связь с родителями. В эксклюзивном интервью он признался — это самое важное в его жизни, ничего важнее нет.

«Что может быть важнее этого. Мне кажется, это самое важное. Чтобы сохранить связь с родителями, нужно их любить», — признался знаменитость на премьере фильма «Про маму и про меня».

Он также призвал прощать родителей, вне зависимости от того, что случилось и кто виноват. В этом вопросе важно опустить все и не потерять эмоциональную связь с самыми дорогими сердцу людьми.

«К сожалению, в большинстве случаев, начинаешь жалеть, когда теряешь своих родителей. Поэтому самое надежное-это не жалеть о прошлом, а использовать это в настоящем. Не рвать связь надо тогда, когда живы твои родители. У всех бывают сложные характеры, непростые судьбы, но это самые близкие люди, которые у тебя есть. и прощать надо все. Поэтому и прощать надо все», — добавил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Георгий Дронов переживал кризис среднего возраста.

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