Звезда «Ворониных» Дронов о кризисе среднего возраста: «Переживал его»

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Георгий Дронов: пережить кризис среднего возраста поможет терпение

Звезда «Ворониных» Дронов о кризисе среднего возраста: «Переживал его»

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер дал совет мужчинам, в жизни которых тоже наступил этот тяжелый период.

Актер Георгий Дронов признался, что пережил кризис среднего возраста и порекомендовал всем, кто только сейчас проходит этот путь, просто смириться. Об этом он рассказал в беседе с изданием KP.RU.

«Да, я думаю, что переживал его. У всех бывает кризис среднего возраста. Это когда ты переходишь на центральный рубеж, у тебя останавливаются физиологические процессы роста, и ты начинаешь поворачиваться в сторону жизненного заката. И здесь, наверное, надо просто смириться с этим», — сказал звезда сериала «Воронины».

По словам артиста, кризис настигает всех,  это неизбежная часть, с которой надо смириться, потому что любой возраст имеет свои особенности.

Георгию Дронову 53 года, справиться с кризисом среднего возраста ему, по собственному признанию, помогла лишь внутренняя мудрость и терпение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в популярном сериале «Воронины», возмутилась тому, что ее не позвали сниматься в продолжении ситкома.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
«Велика разница в возрасте»: Лепс сомневается в отношениях с 18-летней невестой
16:10
Дым и груды металла: что происходит на месте взрыва на АЗС в Грозном
16:00
«Дроны-драконы»: новые беспилотники ВСУ выбрасывают раскаленный металл
15:55
Взрыв произошел на АЗС в Грозном
15:45
Звезда «Ворониных» Дронов о кризисе среднего возраста: «Переживал его»
15:30
Восполняем силы: сколько нужно спать в период магнитных бурь

Сейчас читают

Более 400 боевиков и 18 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
Опубликованы кадры расстрела автомобиля с сотрудником центра «Э» в Ингушетии
Роль сердцееда как проклятье: виражи судьбы главного красавчика «Не родись красивой» Антипенко
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака