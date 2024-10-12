Звезда «Ворониных» Дронов о кризисе среднего возраста: «Переживал его»

Актер дал совет мужчинам, в жизни которых тоже наступил этот тяжелый период.

Актер Георгий Дронов признался, что пережил кризис среднего возраста и порекомендовал всем, кто только сейчас проходит этот путь, просто смириться. Об этом он рассказал в беседе с изданием KP.RU.

«Да, я думаю, что переживал его. У всех бывает кризис среднего возраста. Это когда ты переходишь на центральный рубеж, у тебя останавливаются физиологические процессы роста, и ты начинаешь поворачиваться в сторону жизненного заката. И здесь, наверное, надо просто смириться с этим», — сказал звезда сериала «Воронины».

По словам артиста, кризис настигает всех, это неизбежная часть, с которой надо смириться, потому что любой возраст имеет свои особенности.

Георгию Дронову 53 года, справиться с кризисом среднего возраста ему, по собственному признанию, помогла лишь внутренняя мудрость и терпение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в популярном сериале «Воронины», возмутилась тому, что ее не позвали сниматься в продолжении ситкома.