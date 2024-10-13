Октябрьская забава: НАТО готовит ядерные учения в Европе

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НАТО готовит ядерные учения в Европе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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В то же время новый генсек Альянса запланировал пересмотреть стратегию в отношениях с Россией.

НАТО готовит ядерные учения в Европе. Десятки самолетов поднимутся в небо, чтобы разбомбить объекты предполагаемого противника. Традиционная октябрьская забава Альянса. Но… Теперь там новый активный генсек, который стремится проявить себя. И призывает не бояться Россию.

Параллельно учениям Марк Рютте соберет военных министров НАТО, чтобы пересмотреть стратегию в отношениях с Россией. До сего дня эти отношения определялись документом, аж, от 1997 года. Из его пунктов остался рабочим лишь один. НАТО обещало не размещать ядерное оружие на территории новых членов. Так что, боеголовки поедут в Прибалтику и Скандинавию?

Норвежская Нобелевская премия Мира в этом году досталась японцам — активистам, борющимся за то, чтобы «Хиросима» и «Нагасаки» больше не повторились. Их награда — как последний звонок здравомыслящим силам в Европе в попытке остановить ядерное безумие.

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