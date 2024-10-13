Самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии: что известно о ЧП

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 788 0

Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира самолета Ан-3 в Якутии

Фото, видео: ГУ МЧС России;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Об инциденте, унесшем жизнь одного человека, стало известно утром 13 октября.

Самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.

ГУ МЧС России; Telegram/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/vm_sut; 5-tv.ru

«Поступило сообщение о том, что в 1,5 километра от города Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 АК „Борус“. На борту самолета находилось пять человек, из них три экипажа, два пассажира», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погиб один человек, это был пассажир. Кадры с места жесткой посадки публикует 5-tv.ru.

Сообщение об аварийной посадке самолета было опубликовано примерно в 3:47 по московскому времени (по местному — 9:47). В тот момент МЧС заявляло о готовности к реагированию на происшествие пяти спасателей и одного воздушного судна Ми-8 ХАСЦ.

Как уточняет пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале, предварительно, самолет Ан-3 выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский. В результате он совершил жесткую посадку.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован. Предварительно, причиной крушения стал отказ авиационной техники.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
Под Краснодаром погибла медсестра при обрушении перекрытия в интернате
8:43
Геофизики находились на борту совершившего жесткую посадку Ан-3 в Якутии
8:34
Дети-квадроберы: когда родителям бить тревогу
8:21
В Приморье сгорел приют для животных, погибли три собаки
8:10
При поддержке Запада: Украина готовит провокации с применением химоружия
7:58
Самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии: что известно о ЧП

Сейчас читают

Самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии: что известно о ЧП
«Принес бы рогатку»: Шоуа набросился с критикой на Легостаева после выступления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака