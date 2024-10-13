Самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии: что известно о ЧП
Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира самолета Ан-3 в Якутии
Фото, видео: ГУ МЧС России;5-tv.ru
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Об инциденте, унесшем жизнь одного человека, стало известно утром 13 октября.
Самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.
ГУ МЧС России; Telegram/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/vm_sut; 5-tv.ru
«Поступило сообщение о том, что в 1,5 километра от города Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 АК „Борус“. На борту самолета находилось пять человек, из них три экипажа, два пассажира», — говорится в сообщении.
В результате происшествия погиб один человек, это был пассажир. Кадры с места жесткой посадки публикует 5-tv.ru.
Сообщение об аварийной посадке самолета было опубликовано примерно в 3:47 по московскому времени (по местному — 9:47). В тот момент МЧС заявляло о готовности к реагированию на происшествие пяти спасателей и одного воздушного судна Ми-8 ХАСЦ.
Как уточняет пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале, предварительно, самолет Ан-3 выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский. В результате он совершил жесткую посадку.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован. Предварительно, причиной крушения стал отказ авиационной техники.
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