Самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии: что известно о ЧП

Об инциденте, унесшем жизнь одного человека, стало известно утром 13 октября.

Самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.

ГУ МЧС России; Telegram/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/vm_sut; 5-tv.ru

«Поступило сообщение о том, что в 1,5 километра от города Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 АК „Борус“. На борту самолета находилось пять человек, из них три экипажа, два пассажира», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погиб один человек, это был пассажир. Кадры с места жесткой посадки публикует 5-tv.ru.

Сообщение об аварийной посадке самолета было опубликовано примерно в 3:47 по московскому времени (по местному — 9:47). В тот момент МЧС заявляло о готовности к реагированию на происшествие пяти спасателей и одного воздушного судна Ми-8 ХАСЦ.

Как уточняет пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале, предварительно, самолет Ан-3 выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский. В результате он совершил жесткую посадку.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области. Пилот успел катапультироваться, он госпитализирован. Предварительно, причиной крушения стал отказ авиационной техники.