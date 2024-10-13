«Меня никто не спрашивает»: звезда «Сватов» Артемьева подстриглась под мальчика

Актриса поразила поклонников сменой образа.

Заслуженная артистка России Людмила Артемьева решила кардинально сменить образ. Она подстриглась под мальчика и перекрасилась в пепельный блонд. Об этом сообщили на одном из федеральных каналов.

Звезду сериалов «Сваты» и «Таксистка» привыкли видеть с огненно-рыжей шевелюрой, поэтому ее новое перевоплощение удивило многих. Однако Артемьева ничего необычного не видит.

«У меня парики, смена образов, для меня это нормально, я — артистка, меня никто не спрашивает, мне отстригают что-то, что-то делают», — рассказала она.

Но помимо прически актриса изменила и стиль. Если раньше она предпочитала классические наряды, то теперь появляется на публике в современных образах. Например, черном комбинезоне и тяжелых ботинках на шнуровке или в сарафане, рубашке оверсайз и галстуке.

По словам Артемьевой, все ее эффектные наряды — это заслуга дизайнера Елены Машковой. Поэтому они никогда не сталкивается с проблемой, что надеть на красную дорожку.

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