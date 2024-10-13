Геофизики находились на борту совершившего жесткую посадку Ан-3 в Якутии

На борту самолета Ан-3, который совершил аварийную посадку в Якутии, находились ученые-геофизики. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ученые делали аэрофотосъемку. Погибший член экипажа был геофизиком. На самолете с ним также летели бортинженер, командир воздушного судна, второй пилот и старший группы.

Также отмечается, что Ан-3 совершил жесткую посадку в километре от аэродрома. По предварительным данным, во время полета заглох двигатель. По словам собеседника, пилоты пытались «дотянуть» до взлетно-посадочной полосы.

Утром 13 октября самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Он выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский. Воздушное судно приземлилось в 1,5 километра от города Олекминск.

На борту находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Один человек погиб в результате жесткой посадки. Кадры с места опубликовал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено после гибели пассажира самолета Ан-3 в Якутии.