Не пил? Взрыв газа в Уфе прокомментировал хозяин квартиры, где все случилось
Хозяин квартиры в Уфе спал во время взрыва газа
Фото, видео: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01; 5-tv.ru
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В результате происшествия пострадали два человека.
Хозяин квартиры в пятиэтажном доме в Уфе, где произошел взрыв газа, спал во время инцидента. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.
После того, как взорвался газ, в квартире начался пожар. Хозяин жилища еле выжил, но получил многочисленные ожоги лица.
«Немножко спал», — ответил мужчина на вопрос о том, как все произошло.
При этом он отрицает, что в момент взрыва газа был пьян.
Взрыв газа произошел утром 13 октября. Как сообщил источник 5-tv.ru, случился хлопок с последующим возгоранием. В результате произошло повреждение входных групп, оконных проемов с первого по третий этажи в третьем подъезде жилого дома.
В результате происшествия госпитализировали двух человек: 66-летнего мужчину в ожоговое отделение больницы, а женщину в возрасте 31 года доставили в медучреждение с осколочным ранением ноги.
Кадры с моментом взрыва и его последствиями опубликовал 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грозном произошел взрыв на автозаправке. Случилось все на проспекте Мохамеда Али. По предварительным данным загорелась цистерна с газом и после взрыва ее с невероятной силой отбросило на сотни метров. Прямо в жилую застройку. Обнаружена тела четырех погибших, среди них двое детей, которые случайно оказались на пути летящей емкости.
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