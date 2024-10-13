Не пил? Взрыв газа в Уфе прокомментировал хозяин квартиры, где все случилось

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 7 0

Хозяин квартиры в Уфе спал во время взрыва газа

Фото, видео: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01; 5-tv.ru

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В результате происшествия пострадали два человека.

Хозяин квартиры в пятиэтажном доме в Уфе, где произошел взрыв газа, спал во время инцидента. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

После того, как взорвался газ, в квартире начался пожар. Хозяин жилища еле выжил, но получил многочисленные ожоги лица.

«Немножко спал», — ответил мужчина на вопрос о том, как все произошло.

При этом он отрицает, что в момент взрыва газа был пьян.

Взрыв газа произошел утром 13 октября. Как сообщил источник 5-tv.ru, случился хлопок с последующим возгоранием. В результате произошло повреждение входных групп, оконных проемов с первого по третий этажи в третьем подъезде жилого дома.

В результате происшествия госпитализировали двух человек: 66-летнего мужчину в ожоговое отделение больницы, а женщину в возрасте 31 года доставили в медучреждение с осколочным ранением ноги.

Кадры с моментом взрыва и его последствиями опубликовал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грозном произошел взрыв на автозаправке. Случилось все на проспекте Мохамеда Али. По предварительным данным загорелась цистерна с газом и после взрыва ее с невероятной силой отбросило на сотни метров. Прямо в жилую застройку. Обнаружена тела четырех погибших, среди них двое детей, которые случайно оказались на пути летящей емкости.

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