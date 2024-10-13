«Закончилось трагически»: Илья Гуров откровенно об отношениях с матерью

Артист рассказал о болезненной для себя темы, ведь он рано потерял родителей.

Певец Илья Гуров вырос без родителей. Он рано остался без отца, в юности потерял мать. За то короткое время, что артисту удалось провести с родительницей, он постоянно ссорился с ней. Подробностями знаменитость эксклюзивно поделился с 5-tv.ru на премьере фильма «Про мою маму и про меня».

Картина рассказывает историю о непростых взаимоотношениях мамы и девочки-подростка, когда переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста ее матери. Для Гурова этот фильм — пример того, как нужно решать проблемы, возникающие во взаимоотношениях родителей и детей.

«Для меня этот фильм — это нечто такое, что может показать, как правильно выходить из конфликтной ситуации, потому что я из этой конфликтной ситуации не выходил. Она закончилась достаточно трагически. И для меня тема отцов и детей, в данном случае мамы и дочки, серьезная, важная и очень острая», — откровенно рассказал артист.

Певец при этом отметил, что хоть отношения с мамой у него были тяжелые, он все равно очень любит свою семью и благодарен за детство. Именно благодаря прошлому опыту он стал тем, кем является сейчас.

«На такие темы важно говорить, такие темы важно показывать и транслировать особенно молодому поколению», — отметил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кот помог певцу Гурову решить сложную ситуацию.