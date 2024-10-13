Кунг-фу панда: Катюша освоила китайское боевое искусство

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 50 0

Панда Катюша освоила китайское боевое искусство

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Малышка продолжает резвиться, радуя свою многомиллионную армию фанатов.

Панда Катюша из Московского зоопарка соревнуется с мамой Диндин. Видео «единоборств» опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

На кадрах запечатлено кунг-фу Катюши против маминого японского сумо. В этой «битве» одерживает победу Диндин.

Панда Катюша часто старается перехитрить свою родительницу. Впрочем, как и на этом видео. Но мама на планы своей непослушной дочурки не реагирует.

Поклонники восхищаются навыками мамочки и ее малышки Катюши. Однако они отмечают, что малышке еще надо немного «потренироваться».

«Какие милые „пандабои“ без правил»;

«Смотришь и любуешься этим пушистым семейством»;

«Мамочка Диндин знатная сумоистка! Катюше еще учиться и учиться»;

«Катюше ведь нравится с мамой бороться. Она так хочет победить, чтобы все знали, какая она сильная».

В августе 2023 года в Московском зоопарке родилась панда Катюша. Ее родители прибыли в Россию из Китая к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru писал, что панда Катюша проверила вольер после уборки.

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