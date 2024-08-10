«Плюшевый инспектор»: панда Катюша проверила вольер после уборки

Поклонники восхитились внимательностью малышки.

Подрастающая панда Катюша из Московского зоопарка проверила чистоту в вольере после уборки. Видео, где малышка ходит по чистому пространству, опубликовала в своем официальном Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

«Очередная проверка чистоты Катюшей», — подписала кадры Акулова.

Поклонники всегда с удовольствием наблюдают за успехами подрастающей панды. Пользователи даже оценили «хозяйственность» Катюши.

«Катюша больше стала внимание уделять киперам»;

«Наш плюшевый инспектор»;

«Растет хозяюшка, следит за чистотой и порядком», — пишут пользователи Сети.

В августе 2023 года в Московском зоопарке произошло уникальное событие: родилась панда Катюша. Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, ее появление на свет стало настоящим праздником для города.

Родители Катюши — Жуи и Диндин — живут в зоопарке с 2019 года. Они прибыли в Россию из Китая, их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Весной 2023 года самку и самца познакомили в Московском зоопарке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша из Московского зоопарка начала утро с йоги.