«Плюшевый инспектор»: панда Катюша проверила вольер после уборки

Светлана Акулова показала, как панда Катюша проверила в своем вольере чистоту
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru
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Поклонники восхитились внимательностью малышки.
Подрастающая панда Катюша из Московского зоопарка проверила чистоту в вольере после уборки. Видео, где малышка ходит по чистому пространству, опубликовала в своем официальном Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
«Очередная проверка чистоты Катюшей», — подписала кадры Акулова.
Поклонники всегда с удовольствием наблюдают за успехами подрастающей панды. Пользователи даже оценили «хозяйственность» Катюши.
«Катюша больше стала внимание уделять киперам»;
«Наш плюшевый инспектор»;
«Растет хозяюшка, следит за чистотой и порядком», — пишут пользователи Сети.
В августе 2023 года в Московском зоопарке произошло уникальное событие: родилась панда Катюша. Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, ее появление на свет стало настоящим праздником для города.
Родители Катюши — Жуи и Диндин — живут в зоопарке с 2019 года. Они прибыли в Россию из Китая, их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Весной 2023 года самку и самца познакомили в Московском зоопарке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша из Московского зоопарка начала утро с йоги.
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