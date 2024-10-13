«Меня не пустили»: Константин Ивлев не попал на собственную автограф-сессию

Шеф-повар принес извинения поклонникам за возникшие неудобства.

Шеф-повар и бизнесмен Константин Ивлев не смог попасть на собственную автограф-сессию в рамках матча хоккейного клуба «Динамо». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Меня не пустила служба безопасности. У них какой-то регламент, а я приехал пораньше. Они этого не ожидали. Все закончилось тем, что меня не пустили. Мой двухлетний ребенок захотел в уборную, с ним меня тоже не пустили», – рассказал Константин.

Эта ситуация стала шокирующей не только для самого шефа, но и его поклонников, которые рассчитывали его увидеть. В свою очередь, Константин принос извинения своей аудитории за возникшие неудобства.

«Даже верных болельщиков клуба «Динамо» не пустили», – жалуется шеф.

Он также отметил, что несмотря на такую непредвиденную ситуацию, он все же сможет провести мероприятие.

Ранее 5-tv.ru писал, что нападающий футбольного клуба «Динамо» Тюкавин признан лучшим футболистом России сезона-2023/24.

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