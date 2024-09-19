Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим футболистом России сезона-2023/24

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Спортсмен провел 38 матчей за команду.

Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим футболистом России сезона-2023/24

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Нападающий московского клуба «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом России в сезоне 2023/24. Список самых-самых утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), об этом говорится на сайте организации.

«Тюкавин — лучший футболист России сезона 2023/24», — указывается в заявлении.

Константин Тюкавин провел 38 матчей за команду. Он забил 17 голов и отдал десять голевых подач. Футболист отметился двумя баллами по системе «гол+пас» за сборную РФ в двух матчах.

Тюкавин родился 22 июня 2002 года в Архангельской области. Он выступал за юношеские сборные России. В 2020 году футболист дебютировал в Пермьер-лиге. В 2023-м Тюкавин подписал новый контракт с клубом «Динамо», который продлится до лета 2028-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийский чемпион Роман Костомаров сыграл в футбол впервые после установки протезов. Спортсмен признался, что скорость уже не та, но он максимально постарался быть полезным команде. И это увенчалось успехом.

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