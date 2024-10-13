Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Глава ДНР посетил населенный пункт.

Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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Часть инфраструктурных объектов города Дзержинска (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) безвозвратно уничтожена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин после посещения населенного пункта.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — написал он в своем Telegram-канале.

Также глава ДНР, по его словам, составил представление о психологическом состоянии мирных жителей Дзержинска и определился с количеством мест в пунктах временного размещения.

При этом, добавил Пушилин, бои еще идут в черте города, противник продолжает цепляться за территорию, так как понимает, что освобождение Дзержинска откроет российским силам дополнительные возможности для продвижения на север республики.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Росси в ходе спецоперации освободили населенный пункт Михайловка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы группировки «Центр» атакуют крупный укрепрайон ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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