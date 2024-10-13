Позиции врага в огне: бойцы группировки «Центр» атакуют крупный укрепрайон ВСУ

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Бойцы группировки «Центр» атакуют крупный укрепрайон ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Работает артиллерия, но даже когда контроль фиксирует множественные попадания, орудия не замолкают, бойцы продвигаются ближе.

Агрессии со стороны Запада становится тем больше, чем больше прокси-формирования НАТО на Украине отступают под напором российских войск в зоне СВО. На этой неделе были освобождены еще четыре населенных пункта в Донбассе. И если за Гродовку киевские формирования еще поборолись, то Золотую Ниву и Островское наши штурмовики взяли с марша, разрезая оборону ВСУ как нож масло, дерзкими рейдами бронеколонн под прикрытием авиации и артиллерии. Репортаж с передовой Александра Сафиулина.

Покровское направление. Бойцы группировки войск «Центр» продвигаются вперед. На пути крупный укрепрайон ВСУ. Принято решение атаковать всеми средствами, которые есть в распоряжении.

Позиции врага в огне. Работает артиллерия, но даже когда контроль фиксирует множественные попадания, орудия не замолкают, бойцы продвигаются ближе.

С высоты наших штурмовиков тоже прикрывают боевые дроны. Сопротивления солдаты ВСУ не стали оказывать, те, кому удалось уцелеть подняли руки вверх.

«ВСУ бегут, они деморализованы и при первом огневом контакте стараются бежать, без оглядки плюс сейчас мы подкатываемся медленно, но верно к городу Покровску», — рассказывает командир взвода разведки c позывным «Юрист».

Крупный логистический узел, огромный укрепрайон, один из последних на этом направлении, по одним данным войска Украины и не держаться за него, роют окопы уже за городом, по границе днепропетровской области. Но группировка «центр» к финальному бою все равно готовится так как будто ВСУ будут биться до последнего. Сюрпризов быть не должно, поэтому в окрестностях, уничтожаются все склады и укрепления врага.

Свой боекомплект противник старается раскидывать по нескольким точкам, в одном месте не хранит. Наши бойцы вычисляют и наносят удар. Особое внимание и пунктам управления БПЛА врага. Их буквально выискивают по антеннам и модулям Starlink, которые устанавливают на улице.

Ответ на успешное наступление наших войск у ВСУ всегда один — они стараются бить по нашим объектам западными ракетами. HIMARS, Storm Shadow, HARM и ATACMS, не жалеют ничего. Но и на это у нас есть свои противоракеты.

Установка «Бук-М2» на месте, ракеты взведены, готовы к работе. Предполагаемое направление цели задано. Установка доведена в нужную сторону. Все готово к работе. Несколько минут на месте и расчет делает первый пуск. Бойцы дежурят круглосуточно. Буквально несколько дней назад ВСУ отправили шесть ракет типа HIMARS в сторону Донецка — уничтожены все.

«Мы постоянно на страже неба. Здесь работаю я не один, здесь еще несколько таких машин есть», — поясняет старший оператор расчета «Бук-М2» с позывным «Пахом».

Наши бойцы уничтожают силы врага всеми средствами. И на земле, и в небе. На этих кадрах наши подразделения БПЛА сожгли колонну тяжелой техники ВСУ, первая машина после попадания взорвалась на месте. Активно работают и ночью, когда противник меняет локацию. Враг несет потери, пехота сдает позиции.

Наши темп наступления стараются не терять, чтобы боевики не успели подготовить новые линии обороны. Впереди еще много работы.

Тема:
Спецоперация
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