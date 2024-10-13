Улучшение отношений с Россией после холодной войны было правильной стратегией Запада. Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Spiegel.

«Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал Столтенберг.

По мнению экс-генсека НАТО, мир стал более непредсказуемым по сравнению с периодом холодной войны. Тогда было легче предвидеть развитие событий, так как стороны были не готовы рисковать, считает Столтенберг.

По его словам, сегодня страны НАТО развивают военную мощь не для участия в вооруженных конфликтах, а для их предотвращения. Иначе, уверен Столтенберг, такие страны, как Россия, не будут воспринимать альянс всерьез.

В начале октября гражданин Франции, исследователь украинского конфликта Патрик Пазен подал иск против Столтенберга за участие в подготовке военных действий на Украине против России.

По словам Пазена, экс-генсек альянса «принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира».

Также в иске фигурирует имя бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, по мнению истца, использовала Минские соглашения для вооружения киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поведет себя новый генсек НАТО Марк Рютте по отношению к России.