Посмотрела абсолютно все: Ребенок снялась в новой части «Беспринципных»
Актриса Александра Ребенок рассказала о съемках в сериале и планах на весну
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Также актриса поделилась планами на весну 2025 года и рассказала о предстоящей премьере Александра Цыпкина и Константина Хабенского.
Актриса театра и кино Александра Ребенок снялась в спин-оффе сериала «Беспринципные». Об этом девушка рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на презентации премиального лимитированного издания журнала «КиноРепортер» — альманаха «5 лет. Избранное».
«Так как я сейчас снялась в продолжении, спин-оффе „Беспринципных“, я села и посмотрела много. Хотя я представитель сериала „Содержанки“, если говорить о таком контенте для столичного зрителя внутри Садового кольца», — поделилась актриса.
Также Ребенок рассказала, что искренне рада знакомству с писателем и сценаристом Александром Цыпкиным. И в будущем надеяться, что их творческий союз будет достаточно плодотворным.
В следующем году Цыпкин вместе с Константином Хабенским готовят авторскую поставку, которую зритель сможет увидеть весной 2025 года на сцене столичного МХТ Чехова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мерзликин призвал учиться правильному ведению соцсетей. Актер считает, что в учебных заведениях уже не помешало бы ввести урок по ведению социальных сетей.
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