В ноябре россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Первая полноценная рабочая неделя в ноябре будет состоять из четырех рабочих и трех выходных дней. С 5 по 8 ноября. Об этом сообщил официальный календарь праздничных дат.

«В связи с празднованием Дня народного единства рабочие дни с 5 по 8 ноября составят всего четыре дня», - говорится на сайте.

Предшествующая неделя будет состоять из шести рабочих дней. С 28 октября по 2 ноября.

Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ устанавливается, что за работу в выходной или нерабочий праздничный день работодатель обязан осуществить оплату не менее чем в двойном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии в РФ стали самыми престижными. За последние несколько лет самыми престижными профессиями в России стали специалисты в сфере информационных технологий и медики. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после опроса населения. Аналитики опросили 1600 человек. 32% из них заявили, что в топе профессий айтишники и врачи. Хотя еще в 2009 году престижность первых оценили лишь 6%, вторых — всего 12%.