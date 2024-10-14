Чтобы восполнить потери на поле боя, украинские военкомы придумывают все более изощренные способы мобилизации. Сотрудники ТЦК устраивают настоящие облавы в местах скопления людей. За последние дни массовые рейды прошли на концертах, в клубах и даже в торговых центрах.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин узнал, как Киев отправляет на убой своих граждан, и во сколько это обходится нищему режиму.

В Харькове и Львове, в Одесской области и Броварах и даже в Киеве, в самом центре столицы — очередная волна всеукраинской гоньбы связана с массовыми рейдами ТЦК.

Мужчин призывного возраста ищут везде: в ресторанах и на концертах, на рынках и в торговых центрах. Хватают просто посреди улицы и даже приходят на семейные праздники.

Ситуацию на фронте военные эксперты сегодня называют критической для киевского режима. Российская армия с каждым днем наступает все активнее. Только за последнюю неделю известно о взятии почти двух десятков населенных пунктов. И вооруженным формированиям Украины сегодня как никогда необходимо пополнение.

«Они снизили стандарты здоровья, и я не думаю, что их вообще это волнует. Пока человек может двигаться, его можно обучать. Этих людей могут обучить за пару дней или неделю», — заявил политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

И это при том, что дыра в украинском бюджете достигла цифры в 500 миллиардов гривен. Большая часть этих денег должна пойти как раз на зарплаты военным. Правительство президента* Украины Владимира Зеленского решило пойти по самому простому пути — в очередной раз «ободрать» население. В Верховной раде вот уже вторую неделю обсуждают скандальный законопроект об увеличении «военного сбора».

«Речь идет о том, что в соответствии с законом увеличивается военный сбор со всех украинских граждан. Все украинские граждане в равных мерах платят деньги для финансирования армии, для выплаты заработных плат военному», — заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С зарплаты обычного украинца теперь будут списывать в общей сложности почти четверть в государственную казну.

«В мире нет такого инструмента, чтобы в воюющей стране повышали налоги. Это же экономика ляжет. В воюющей стране понижают налоги, чтобы дать удочку для развития экономики. А у нас повышают, рассказывая, что это будет развивать экономику», — заявил политолог Дмитрий Спивак.

Снижение зарплат никакую экономику развивать, естественно, не будет. Но Зеленскому это и неважно. Ему необходимо отчитаться перед западными кураторами, что его правительство закроет долги, и попросить в долг снова.

Впрочем, даже на Западе к этому относятся, мягко говоря, скептически. Немецкая Bild прямо пишет: «Минобороны ФРГ потеряло веру в способность ВСУ добиться успеха». Более того, Германия якобы не будет больше поставлять Киеву вооружение сверх уже обещанного.

«Самое интересное, что Запад, который с любой трибуны говорит, что „мы защищали на Украине свободу, демократию, там европейский путь развития“. Ну так что, их не смущает это? Они там собираются принимать этот режим якобы в Европейский союз и в НАТО. Конечно, я знаю это прекрасно, что этого никогда не будет», — сказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

Вернувшись ни с чем, Зеленский, по всей видимости, и решил в очередной раз усилить мобилизацию, просто для того, чтобы продолжать держать фронт.

На что надеется — понятно. В ноябре состоятся президентские выборы в США, и, возможно, тогда в Киев поступят новые вливания. Вот только до бесконечности это продолжаться не может. Да и людей на Украине становится все меньше: кто-то отправляется на фронт и погибает, а кто-то просто умудряется сбежать.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.