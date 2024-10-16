«Есть единственное решение»: чем опасна шишка на ступне

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 33 0

Врач-ортопед Дорошев: выпирающая шишка на ступне может привести к сильной боли

«Есть единственное решение»: чем опасна шишка на ступне

Фото: www.globallookpress.com/Alex Bartel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выпирающую косточку на ноге называют халюс вальгус. Так ли она безобидна, как принято считать?

Выпирающая косточка на ноге — халюс вальгус — может вырастать из-за неправильного выбора обуви. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач высшей категории, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Дорошев.

«При частом ношении узкой обуви нарушается нормальное положение костей стопы. Особенно это касается большого пальца на ноге — он начинает искривляться и наползать на другие пальцы, а с внешней стороны пальца со временем образуется костяной вырост», — говорит Дорошев.

Также шишку можно часто заметить у профессиональных спортсменов, это происходит из-за регулярной перегрузки стопы во время тренировок. В зоне риска и люди, страдающие ревматоидными заболеваниями, прежде всего — артрозом, который поражает суставы, чаще всего — на пальцах. Кроме того, повлиять на образование выпирающей косточки могут плоскостопие, наследственность, стоячая работа и большой вес.

«Если косточка постоянно увеличивается и причиняет пациенту сильную боль, единственно правильным решением станет операция», — отмечает специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что из-за курения можно потерять зубы и разум.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.01
0.91 105.68
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские летчики помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
«Залез в мешок, и мы его подняли краном»: матрос рассказал о спасении Михаила Пичугина
7:11
Безупречная совместимость: как выбрать себе идеального партнера на всю жизнь
7:09
«С божьей помощью»: Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить в море
7:00
«Есть единственное решение»: чем опасна шишка на ступне
6:48
В Турции закроют отели «все включено» из-за недоеденной еды на $1,5 миллиарда

Сейчас читают

Времена, когда считалось, что заставить медведя танцевать в цирке можно только на листе горячего железа давно прошли
«Снова станет гордо»: Тигран Кеосаян сравнил три периода современной России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака