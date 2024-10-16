«Есть единственное решение»: чем опасна шишка на ступне

Выпирающую косточку на ноге называют халюс вальгус. Так ли она безобидна, как принято считать?

Выпирающая косточка на ноге — халюс вальгус — может вырастать из-за неправильного выбора обуви. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач высшей категории, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Дорошев.

«При частом ношении узкой обуви нарушается нормальное положение костей стопы. Особенно это касается большого пальца на ноге — он начинает искривляться и наползать на другие пальцы, а с внешней стороны пальца со временем образуется костяной вырост», — говорит Дорошев.

Также шишку можно часто заметить у профессиональных спортсменов, это происходит из-за регулярной перегрузки стопы во время тренировок. В зоне риска и люди, страдающие ревматоидными заболеваниями, прежде всего — артрозом, который поражает суставы, чаще всего — на пальцах. Кроме того, повлиять на образование выпирающей косточки могут плоскостопие, наследственность, стоячая работа и большой вес.

«Если косточка постоянно увеличивается и причиняет пациенту сильную боль, единственно правильным решением станет операция», — отмечает специалист.

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