В России вырастет размер материнского капитала в 2025 году

Эфирная новость 34 0

Как ожидается, всего такой поддержкой воспользуются более одного миллиона российских семей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В новом году в России увеличится маткапитал, об этом сегодня сообщил глава Минтруда.

По словам Антона Котякова, выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу. И составит 677 и почти 900 тысяч рублей соответственно.

Как ожидается, всего такой поддержкой воспользуются более одного миллиона российских семей. Министр также напомнил, что с 1 февраля маткапитал будет проиндексирован с учетом фактической инфляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Счетной палате России назвали отличительные черты трехлетнего бюджета.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
«Ситуация изменилась»: Мишустин заявил, что Россия не нуждается в иностранных продуктах питания
18:13
В России вырастет размер материнского капитала в 2025 году
18:00
«Усугубит проблемы»: чем опасен избыток фруктов и ягод в рационе
17:42
«Пропал с радаров»: подробности массовой драки с участием блогера Литвина
17:34
НАТО начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы
17:09
Дипломаты, политики, музыканты: МГИМО отмечает 80 лет со дня основания

Сейчас читают

Октябрьские сигналы с Запада. В победу Украины уже не верят?
Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино: «У них совершенно другой подход»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака