«Только начинается жизнь»: Шура объяснил, почему не женится и не хочет детей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 662 0

Певец Шура назвал онкологию преградой на пути к семейному счастью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыкант в свои 49 лет верит, что у него все впереди.

Знаменитый певец Шура пока не планирует связывать себя узами брака. Артист уверен, что у него все впереди и однажды он узаконит свои отношения с возлюбленной. Однако детей он заводить точно не планирует из-за пережитого онкологического заболевания. Об этом музыкант рассказал в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Когда-то у артиста была возлюбленная, однако известный исполнитель не смог связать с избранницей свою жизнь. Несмотря на то, что уже в солидном возрасте Шура пока что одинок, он верит — когда-нибудь он найдет достойную спутницу. Артист не переживает из-за своего семейного положения и не стремится к браку.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю», — поделился музыкант.

Однако с продолжением рода ситуация несколько сложнее. Заводить наследников певец не хочет — он понимает, что продолжительное время страдал от наркотической зависимости, которая в конечном итоге привела к онкологии и продолжительным курсам химиотерапии.

Пережитые испытания значительно повлияли на организм. Именно поэтому у музыканта нет уверенности в том, что сможет зачать здорового ребенка без патологий.

«Детки — нет. Приемные тоже нет. Я живу для тех людей, которые мне хлопают. Это главный наркотик в нашей жизни», — заметил Шура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шура раскритиковал Глюк’оZу за концерт в Красноярске.

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