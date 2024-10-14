Путин сформировал межведомственную рабочую группу по развитию цифровых экосистем

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 28 0

Президент призывал перевести на них все отрасли экономики к 2030 году.

Путин сформировал межведомственную рабочую группу по развитию цифровых экосистем

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Президент РФ Владимир Путин сформировал рабочую группу по развитию цифровых экосистем и цифровых платформ. Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Координационный орган возглавит замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Новая структура создана для реализации государственной политики в представленной сфере. Это также касается создания механизмов регулирования цифровых платформ и экосистем «как новых форм организации экономических отношений», указано в документе.

Президент призвал к переходу на цифровые платформы во всех отраслях экономики во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Путин указал, что выполнить задачу в полном объеме нужно уже через шесть лет. Это также касается и перехода большинства организаций в ключевых отраслях экономики на отечественное ПО.

Ранее 5-писал, как на ВЭФ-2024 обсудили роль поддержки государства в развитии цифровых платформ. Китайская сторона отметила, что в таких делах важна сильная поддержка государства.

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