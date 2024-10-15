На Землю надвигается мощное суперлуние: что нельзя делать в этот период

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Зрелищное астрономическое явление несет с собой пробуждение жизненных сил, но не обойдется без подвоха!

На Землю надвигается мощное суперлуние: что нельзя делать в этот период

Фото: www.globallookpress.com/Rana Sajid Hussain

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Необычное астрономическое явление — масштабное суперлуние — произойдет 17 октября. В этот день Луна пройдет в максимальной близости к Земле. Вселенная принесет человеку не только яркое зрелище, но и ряд проблем. Чего ждать и чего ни в коем случае нельзя делать в этот период, рассказала астролог Искра Бозон интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Суперлуние принесет многим энергию и пробудит жизненную силу. Но не только приятные моменты ждут жителей Земли. На фоне повышения тонуса возможны проявления эмоциональной неустойчивости, раздражительности и беспокойства, не исключены ссоры и острые конфликты.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации или даже в опасности, лучше с особой тщательностью планировать важные события и поездки. Не стоит подвергать себя риску в путешествиях, оказываться в местах большого скопления людей. Также не рекомендуется начинать значимые проекты и совершать покупки у незнакомых продавцов.

Проследить нужно и за маленькими членами семьи, обеспечить им безопасность, проконтролировать качество еды и воды и незамедлительно обращаться за помощью в случае ухудшения самочувствия. Астролог обещает улучшения в романтических и дружеских отношениях, а также советует радовать близких подарками и украшать свою жизнь приятными сюрпризами.

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На Землю надвигается мощное суперлуние: что нельзя делать в этот период

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