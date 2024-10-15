В России планируют ужесточить продажу скоропортящихся продуктов в интернете

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В Госдуме готовы поддержать инициативу, но при этом считают, что в ней должны быть учтены интересы как потребителей, так и бизнеса.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Мордасов; 5-tv.ru

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В России хотят ужесточить правила продажи скоропортящихся продуктов через интернет. Как выяснили «Известия», новый регламент включен в законопроект Минэкономразвития «О платформенной занятости».

Согласно документу, торговать продуктами с коротким сроком хранения разрешат сетевым магазинам или продавцам, работающим не только онлайн, но и имеющим торговое место на розничном рынке.

Есть также исключение: товары сможет продавать и сама интернет-площадка, но только если они перейдут в ее собственность. В этом случае ответственность за качество и соблюдение норм хранения и транспортировки продуктов будет нести именно маркетплейс.

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