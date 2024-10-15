«Это сила духа»: история спасения моряка, пропавшего два месяца назад у берегов Сахалина

История невероятного спасения произошла этим утром у берегов Сахалина. В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми. Все это время их считали пропавшими без вести.

После продолжительного дрейфа выжить удалось только одному из пассажиров. С подробностями — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Михаил Пичугин истощен и обессилен, руки с большим трудом хватают брошенный ему канат, из последних сил держится за веревку, упирается ногами в борт. Его совершенно случайно нашли рыбаки с судна с символическим названием «Ангел».

На катамаране 46-летний Михаил дрейфовал два месяца в водах Охотского моря. Вместе с братом Сергеем и его сыном еще летом они стартовали от мыса Перовского Хабаровского края. Конечная точка — побережье одного из сел на Сахалине.

Всего-то 140 километров и несколько часов в пути. Но эта небольшая экспедиция обернулась кошмарным дрейфом в открытом море в течение двух месяцев. Поиски начались, когда их унесло уже слишком далеко.

«На связи были всегда. Знали, что они туда поедут, знали, что они девятого числа домой собирались ехать, отплыли. Сын позвонил матери — Наталье, сказал: „Мама, мы с Антарских островов вернулись, я у рыбака взял спутниковый телефон, мы… на Сахалин поплыли“. Все, и больше связи не было с ними», — говорит бывшая жена Михаила Пичугина Екатерина Аксенова.

Родственники приехали в Хабаровский край на отдых. Сами они из разных регионов — из Бурятии и Красноярского края. Отправляясь в свое путешествие, они не брали с собой много еды и воды, их маршрут не предполагал многодневных переходов по воде. Скорее всего, на катамаране сломался двигатель.

Рыбаков искали спасатели МЧС сразу нескольких регионов, помогали в поисках даже японцы. В местах вдоль их маршрута никого не нашли. Через две недели поиски и вовсе прекратили. Казалось, что выжить в таких условиях почти невозможно.

Погода на море непредсказуема. Шторма случаются несколько раз в неделю, видимость становится практически нулевой, поднимаются гигантские волны в несколько этажей, гремит гроза и льет дождь. Именно дождь дал Михаилу шанс на спасение — так он смог пополнять запасы пресной воды.

Михаил Пичугин — единственный, кто остался в живых в этой лодке. Его брат Сергей и племянник Илья погибли во время дрейфа в Охотском море.

«Один из основных факторов, помимо того, что как-то ему помогала погода, как-то он смог добыть пропитание, какие-то у них припасы были, — это, конечно, сила духа. Это один из основных факторов, с помощью которого в принципе люди способны выжить», — считает начальник Приморской краевой поисково-спасательной службы Анатолий Акуленко.

За время этого изнурительного путешествия мужчина похудел почти на 50 килограммов.

«У него происходил процесс так называемого липолиза — процесс разрушения жира. Во время липолиза обязательно освобождается связанная с жиром вода, и поэтому обезвоживание на нем пагубно сказалось менее, нежели чем на его друзьях, которые имели нормальную массу тела», — объясняет заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, профессор Намжил Цыбиков.

Михаил сохранил тела погибших родственников. Их осмотрят криминалисты. Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности, которое по неосторожности повлекло смерть.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также контролируется ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорит старший помощник по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Елена Красноярова.

На рыболовном траулере выжившему уже оказали первую медицинскую помощь. Далее судно держало курс на Магадан — спасенного мужчину доставили в местную больницу.