«Вклад в экономику страны»: Путин провел встречу с главой «Росатома»

Госкорпорация намерена выйти на уровень заказов в 100 триллионов рублей.

Государственной корпорации «Росатом», несмотря на внешние трудности, удалось сделать серьезные заделы на будущее в части научно-технологического развития. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, «Росатом» смог сохранить серьезные параметры развития. Компания не только укрепила проекты, но и сделала серьезные задели на будущее.

Помимо этого, госкорпорация наращивает вклад в экономику страны. И намерена выйти на уровень заказов в 100 триллионов рублей.

«Мы наращиваем вклад в экономику страны, наш атомный заказ, уже сформированный, в том числе и законтрактованный по многим позициям на ближайшие десять лет — 52 триллиона рублей, из них большая часть — за контуром госкорпорации. Уверен, что в ходе реализации цифра будет увеличена, мы выйдем, наверное, на цифру до 100 триллионов рублей», — сказал он.

Также среднегодовой рост выручки составил 24%. В этом году в планах — выйти на цифру три триллиона рублей. Из них около одного триллиона 200 миллиардов — это выручка по новой продукции.

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