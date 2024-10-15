Пьяная американка предложила полицейскому секс и получила обвинение во взятке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

Сперва женщина вломилась к своему соседу, которого попыталась поджечь и соблазнить.

Пьяная американка предложила полицейскому секс и получила обвинение во взятке

Фото: 5-tv.ru

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Жительница города Портленд в США попыталась отделаться от ареста, предложив задержавшему ее полицейскому секс, однако получила обвинение во взяточничестве. Об этом пишет Oregon Live.

По информации СМИ, 10 октября 36-летняя Розалинд Камилла Соуз напилась, после чего вломилась в дом к своему соседу, воспользовавшись тем, что его дверь была не заперта. Женщина потребовала помочь ей поджечь сигарету, после чего попыталась опалить окурком соседа, а получив отпор накинулась на его взрослого сына и, вдобавок, обнажила грудь.

Пострадавшие вызвали на место происшествия полицию. Соуз обратилась к полицейскому. Женщина предложила ему оральный секс в обмен на освобождение. Правоохранитель отказался и приписал к обвинениям в краже со взломом, преследовании и непристойном поведении попытку подкупа.

В настоящий момент отчаянная американка остается под стражей.

Ранее 5-tv.ru сообщал новые подробности гремящего на весь мир дела американского рэпера и продюсера P. Diddy. На него подали пять новых исков по обвинению в изнасиловании.

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Пьяная американка предложила полицейскому секс и получила обвинение во взятке

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