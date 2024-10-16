Солнечный ветер повлияет на состояние геомагнитного поля Земли

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

В среду ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля Земли

Солнечный ветер повлияет на состояние геомагнитного поля Земли

Фото: 5-tv.ru

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Нас ждут новые магнитные бури.

В среду, 16 октября, жители Земли смогут ощутить на себе негативное воздействие магнитных бурь. На Солнце в настоящий момент формируются две группы активных пятен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Сейчас эти пятна накачиваются энергией, эксперты заявляют, что они уже переходят к стадии вспышек, причем М-класса (четвертый из возможных пяти уровней).

Еще сохраняется вероятность того, что эти вспышки не сильно повлияют на нашу планету. Скорость вращения дневного светила достаточно быстрая, поэтому в момент, когда ожидается выброс, их направление, возможно, не пересечется с линией Солнце-Земля.

Но небольшого возмущения геомагнитного поля Земли, все же не получиться избежать. В среду планета попадет под влияние солнечного ветра, то есть пройдет через поток ионизированных частиц. Они напрямую воздействуют на состояние магнитного поля и могут провоцировать северное сияние.

Ранее 5-tv.ru писал, что какие средства могут помочь метеозависимым людям.

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