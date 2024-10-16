«Несмотря на давление»: Мишустин указал на рост сотрудничества России и Китая

Увеличение объемов торговли между странами лишь один из факторов.

Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество вопреки «беспрецедентному» внешнему давлению. При этом появляются и новые совместные проекты. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество. Мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты», — отметил премьер-министр.

Мишустин особенно выделил партнерство между странами в сфере энергетики, которое идет сразу по нескольким направлениям. Стратегическое сотрудничество касается следующих отраслей: нефтяной, газовой, угольной и атомной.

Российский премьер также указал на сферу транспорта, где наращивается объем грузоперевозок. Вместе с тем повышается и пропускная способность на границе между Китаем и Россией, а также развиваются новые международные транспортные коридоры.

Сельскому хозяйству и укреплению продовольственной безопасности между двумя странами уделяется особое внимание, подчеркнул Мишустин. Вместе с тем Россия дорожит и прочными культурными связями с китайским партнером, заключил премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru писал, как несколько дней назад министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Китай.