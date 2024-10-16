«Зона риска»: Захар Прилепин рассказал о способах защиты детей от вербовки СБУ

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Захар Прилепин: изучение взглядов детей поможет защитить их от вербовки СБУ

«Зона риска»: Захар Прилепин рассказал о способах защиты детей от вербовки СБУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские спецслужбы могут использовать неокрепшие умы для совершения терактов.

Родителям стоит обращать внимание на взгляды подростков, чтобы они не были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом KP.RU рассказал писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

«Где зона риска. Как правило, интеллигенция городская редко способна к террору. А способны ребята, которые на спорте, мечтают быть штурмовиками», — пояснил Прилепин.

Мыслящие радикально дети нуждаются во внимании родителей, причем к первым стоит подойти со стороны социологии. Вместе с тем Прилепин добавил, что завербованные СБУ подростки никогда не получают обещанные деньги. В итоге ребенок вместо большой суммы получает срок в тюрьме.

Подполковник привел случай с завербованной разведкой девушкой. Так, она получила лишь половину из 20 тысяч долларов, вторую часть так и не выдали.

Причем привлекают к противозаконным действиям даже студентов из Белоруссии. Так, весной сообщалось о задержании четырех человек по делу о вербовке спецслужбами Украины подростков. Отмечалось, что целью последних была подготовка террористических актов чужими руками. .

Ранее 5-tv.ru писал, жителя Севастополя приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта — его завербовала СБУ.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.01
0.91 105.68
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
В Непале эвакуировали тела погибших российских альпинистов
14:36
Готовь почву осенью: как подготовить огород к следующему сезону
14:24
«Зона риска»: Захар Прилепин рассказал о способах защиты детей от вербовки СБУ
14:10
«Приехала за месяц»: дочь выжившего в Охотском море должна была отправиться с ним
14:00
Израиль обстрелял один из самых известных библейских городов
13:47
ВС РФ отразили девять контратак ВСУ в Курской области за минувшие сутки

Сейчас читают

Времена, когда считалось, что заставить медведя танцевать в цирке можно только на листе горячего железа давно прошли
Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака