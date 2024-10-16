«Зона риска»: Захар Прилепин рассказал о способах защиты детей от вербовки СБУ

Захар Прилепин: изучение взглядов детей поможет защитить их от вербовки СБУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинские спецслужбы могут использовать неокрепшие умы для совершения терактов.
Родителям стоит обращать внимание на взгляды подростков, чтобы они не были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом KP.RU рассказал писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.
«Где зона риска. Как правило, интеллигенция городская редко способна к террору. А способны ребята, которые на спорте, мечтают быть штурмовиками», — пояснил Прилепин.
Мыслящие радикально дети нуждаются во внимании родителей, причем к первым стоит подойти со стороны социологии. Вместе с тем Прилепин добавил, что завербованные СБУ подростки никогда не получают обещанные деньги. В итоге ребенок вместо большой суммы получает срок в тюрьме.
Подполковник привел случай с завербованной разведкой девушкой. Так, она получила лишь половину из 20 тысяч долларов, вторую часть так и не выдали.
Причем привлекают к противозаконным действиям даже студентов из Белоруссии. Так, весной сообщалось о задержании четырех человек по делу о вербовке спецслужбами Украины подростков. Отмечалось, что целью последних была подготовка террористических актов чужими руками. .
Ранее 5-tv.ru писал, жителя Севастополя приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта — его завербовала СБУ.
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