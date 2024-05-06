В Белоруссии заявили о вербовке Украиной студентов для совершения терактов

По данному факту в республике проводятся следственные действия.

В Белоруссии задержаны четыре человека по делу о вербовке спецслужбами Украины подростков. Об этом сообщил глава МИД республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости. Он добавил, что завербованные должны были совершить теракты.

«Буквально недавно… была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия», — сказал он.

Как подчеркнул Алейник, вербовка вдвойне антигуманна, когда осуществляется в отношении детей. Такая деятельность по линии дипломатических представительств незаконна с точки зрения международного права и национального законодательства большинства государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России и странах Прибалтики. По версии следствия, мужчина является агентом украинской разведки, который приехал в РФ из Литвы в марте этого года.

Сначала преступника пытались задержать в Подмосковье, но ему удалось скрыться. Позже его обнаружили в Ленобласти. Диверсант вновь оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

К настоящему моменту выяснилось, что ликвидированного агента ГУР готовили на полигоне НАТО под Вильнюсом. Он должен был совершить серию терактов в нашей стране. Не исключается, что украинский агент также мог быть связан с терактом в «Крокусе».