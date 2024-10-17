Недержание мочи и остановка дыхания: чем опасен детский храп

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Врач Ефимова: детский храп может привести к синдрому обструктивного сна

Недержание мочи и остановка дыхания: чем опасен детский храп

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каждому ребенку необходим крепкий сон для здорового развития.

Для полноценного и здорового развития детей необходим крепкий сон. Одним из самых явных симптомов его нарушений является храп. Из-за чего он возникает и к каким последствиям может привести без должного лечения — в беседе с «Газета.ru» объяснила детский врач-оториноларинголог Елена Ефимова.

По словам эксперта, храп у детей может появиться на фоне воспаления аденоидов или небных миндалин. Также часто храп может возникнуть при патологии носа и глотки, лечением которых занимается врач-оториноларинголог.

Все вышеперечисленные причины, при которых у детей появляется храп, легко поправимы, однако это состояние также может возникать при аномалиях развития челюстно-лицевой области, лишнем весе или нарушениях зубочелюстной системы.

Врач предупредила, что длительный храп у ребенка может привести к серьезным последствиям.

«Состояние ночной гипоксии, которое возникает в следствие храпа приводит к повышенной утомляемости, вялости, сонливости, снижению концентрации внимания, успеваемости. Также храп приводит к недержанию мочи. Самое опасное состояние, которое возникает при храпе — это синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Проявляется данное состояние кратковременными (от 1-2 до 10 и более секунд) остановками дыхания во время сна, после которых происходит форсированный (усиленный) вдох», — подчеркнула Ефимова.

В заключение детский врач отметила, что заниматься самолечением в этом случае не стоит. При первых симптомах храма у ребенка необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на какие заболевания может указывать храп.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.26
0.25 106.08
0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Разные риски: почему США боятся помогать Украине сбивать российские беспилотники
7:34
«Признался — значит любит»: группа «Фабрика» высказалась об измене Натана
7:30
Снайперы поддерживают продвижение мотострелков на Кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Выпускники станут ближе к работодателю: в РФ начали менять правила приема в вузы
7:04
Недержание мочи и остановка дыхания: чем опасен детский храп
6:55
Укравшему в США биткоины на $8 миллиардов россиянину грозит до пяти лет тюрьмы

Сейчас читают

Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
«Спаивать не буду»: SHAMAN рассказал о регистрации бренда «Я русский!»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака