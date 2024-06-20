Опасный сигнал: на какие заболевания может указывать храп

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

NPJ Digital Medicine: у храпящих людей риск развития гипертонии выше на 50%

Опасный сигнал: на какие заболевания может указывать храп

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подобное поведение человека во сне является поводом обратиться к врачу.

Храп по ночам может на 50% увеличивать риск развития гипертонии, заявили австралийские ученые. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

В исследовании, которое проводили на протяжении девяти месяцев, приняли участие 12 тысяч человек из разных стран. В итоге ученые выяснили, что мужчины с избыточной массой тела храпят в среднем более 20% ночи. Связано это с повышением в момент сна кровяным давлением. А в целом у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше по сравнению с теми, кто не храпит.

«Мы обнаружили, что 15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи, и что этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией», — заявил автор исследования Бастьен Лечат.

Риск развития гипертонии еще больше повышался у тех, кто ко всему прочему страдал от апноэ. Если человек храпит, то ему как можно скорее нужно пройти медицинское обследование, заключили ученые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как плохой сон влияет на память.

+18° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.42
2.79 91.45
2.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы
22:45
На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию
22:26
«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду
22:06
Умер американский актер Дональд Сазерленд
21:47
Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок
21:27
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака