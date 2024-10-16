Среди них — завершение соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, Симоновская и Карамышевская набережные и другие объекты.
Фото: Mos.ru/М. Денисова.
Утверждена Адресная инвестиционная программа Москвы, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
«Она содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета, и сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений», — написал мэр Москвы.
Среди важных объектов предстоящих трех лет:
— завершение соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе;
— мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от улицы Новозаводской до 3-й Магистральной улицы и в створе улицы Мясищева;
— Симоновская набережная;
— набережная Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко»;
— искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной;
— Карамышевская набережная.
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