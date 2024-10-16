Утверждена Адресная инвестиционная программа Москвы, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«Она содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета, и сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений», — написал мэр Москвы.

Среди важных объектов предстоящих трех лет:

— завершение соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе;

— мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от улицы Новозаводской до 3-й Магистральной улицы и в створе улицы Мясищева;

— Симоновская набережная;

— набережная Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко»;

— искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной;

— Карамышевская набережная.