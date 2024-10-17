Второй россиянин в истории: хоккеист Малкин забил 500-й гол за карьеру в НХЛ

Первым эту вершину покорил Александр Овечкин — на сегодняшний день он отметился уже 853 шайбами.

Нападающий американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче против «Баффало Сэйбрз» забил 500-й гол за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тем самым, он стал вторым российским хоккеистом, кому удалось достичь этой отметки.

Первым вершину покорил действующий нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забил уже 853 шайбы. Он является вторым лучшим снайпером в истории чемпионатов лиги. Кроме того, в рейтинге лучших спортсмены Сидни Кросби (592 шайбы) и Стивен Стэмкос (555 шайб).

К слову, Малкин родился в Магнитогорске. Ему 38 лет. С 2006 года он выступает за «Питтсбург Пингвинз», там он завоевал три Кубка Стэнли: в 2009, в 2016 и 2017 годах. Он также является обладателем индивидуальных наград «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», а также четырежды принимал участие в матчах звезд НХЛ и трижды попадал в символическую сборную лиги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хоккеист Александр Овечкин борется с волнением и разочарованием.