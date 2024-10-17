РФПИ поддержит разработчика систем видеоаналитики для промышленности VizorLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует вложить средства в VizorLabs, одного из главнейших российских разработчиков промышленных систем компьютерного зрения и видеоаналитики на базе искуственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе компании — объявление было сделано в рамках Годового заседания Делового совета БРИКС.

VizorLabs сегодня является ведущим поставщиком систем видеоаналитики для промышленного применения. Деятельность и проекты компании помогают предприятиям и различным организациям контролировать соблюдение требований техники безопасности, следить за применением средств индивидуальной защиты, состоянием оборудования и технологическими процессами. Сегодня крупнейший разработчик промышленных систем видеоаналитики активно внедряет свои продукты на главных объектах нефтегазовой и энергетической отраслей в таких странах, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, по мере текущего роста темпов цифровизации экономики и повышения необходимости внедрения ИИ, объем рынка технологий компьютерного зрения увеличивается на 20% ежегодно.

«Российские разработчики не только успешно замещают продукты и решения, которые ранее приобретались у иностранных разработчиков, но и активно реализуют возможности международного расширения, в том числе на рынки дружественных стран объединения БРИКС. VizorLabs уже реализует проекты на рынках Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, что подтверждает высокое качество и эффективность разработок компании. РФПИ поддержит расширение присутствия VizorLabs на Ближнем Востоке благодаря ключевым партнерствам с ведущими инвестиционными институтами региона», — поделился Дмитриев.

Генеральный директор VizorLabs Василий Долгов добавил, что вклад РФПИ позволит открыть новые возможности для компании на международном уровне, что поспособствует ускорению развития уже существующих технологий и внедрению новых решений для обеспечения безопасности на промышленных проектах.

«Наши проекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте подтверждают высокий уровень доверия к российским технологиям на международной арене, что является важным шагом на пути к глобальной экспансии нашей компании», — подчеркнул Долгов.

Он пообещал, что VizorLabs продолжит стремиться к созданию технологий, обеспечивающих безопасность и эффективность промышленных процессов.

РФПИ был создан в июне 2011 года для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России вместе с ведущими зарубежными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд стал настоящим катализатором прямых инвестиций в экономику страны. Сейчас РФПИ успешно реализует свыше 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей. В портфельных компаниях РФПИ, годовая выручка которых по итогам прошлого года превысила 14,5 триллиона рублей (8,5% ВВП России), работает более 1,3 миллиона сотрудников.

VizorLabs (входит в группу компаний «САТЕЛ») — отечественный разработчик систем видеоаналитики для промышленного применения, резидент технопарка «Сколково». Компания, по данным Tadviser, стала лидером в стране по количеству промышленных внедрений. Решения VizorLabs применяются в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, в энергетике и строительстве, транспорте и логистике. Также данные технологии используются в проектировании и развитии городской инфраструктуры, а также для контроля работы коммунальных служб.

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