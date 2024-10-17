«Обглодали»: растерзавшие сотрудницу «Тайгана» львы станут людоедами

Поведение хищников и их предпочтения в питании меняются после того, как они впервые пробуют человеческое мясо. Собираются ли их усыплять?

Львы не просто растерзали сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган» Леокадию Перевалову, будучи сытыми, но и обглодали ее ноги. Это поведение хищников ужасает. Об этом рассказал директор парка львов Олег Зубков в беседе с 5-tv.ru.

Он добавил, что Леокадия Перевалова работала управляющей парком. Всю свою трудовую сознательную жизнь она проработала в этом месте со первого дня его основания в 2006 году. Женщина досконально знала историю, биографию каждого льва, их поведение. По словам Зубкова, она была большим профессионалом своего дела и инструктировала других сотрудников, обучала их, как обращаться с хищными животными.

Однако произошло чудовищное событие. Как рассказал Зубков, зайдя в зимний вольер, Перевалова не закрыла наружный шибер — там находились львы.

«Львы такого не прощают. Львицы напали и, к сожалению, никого рядом не было, оказать помощь было уже некому. Когда сотрудники нашли (Перевалову. — Прим. ред.), это уже было бездыханное тело. Отогнали львов, вызвали следственные органы», — сказал он.

Правоохранители анализируют документацию, в том числе связанные с трудовой деятельностью погибшей сотрудницы.

«Меня ужаснуло в основном то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас, потому что если львы попробовали человеческого мяса, то они становятся людоедами», — подчеркнул Зубков.

Он также добавил, что один лев и две львицы были привезены в «Тайган» из Мариупольского зоопарка год назад. Жили животные в вольере. По словам Зубкова, к ним претензии иметь невозможно, потому что «такова природа хищников высших», и расправляться с ними нет смысла.

«Правила техники безопасности и нормы поведения написаны кровью, к сожалению, во всех зоопарках. Зоопарки — это объекты повышенной опасности. Это не только детский смех, радость и удовольствие от общения с животным. Это большая ответственность и большая опасность при обслуживании животных», — сказал глава парка львов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов рассказал, что стены зимнего вольера, где погибла Перевалова, достаточно толстые, поэтому ее крики о помощи вряд ли слышали другие коллеги. Гибель управляющей «Тайгана» серьезным образом повлияет на процесс работы в будущем.

Сейчас парк временно закрыт. На его территории ведутся следственные действия, а на входе висит табличка о закрытии учреждения по техническим причинам.

Львы растерзали сотрудницу парка в Крыму

Трагедия в крымском сафари-парке «Тайган» произошла в среду, 16 октября. Сотрудница Леокадия Перевалова зашла в клетку ко львам, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились животные, не был закрыт. Хищники напали на сотрудницу парка и растерзали ее.

Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стала поврежденная сонная артерия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

Перевалова проработала в парке 17 лет. Она была самой опытной сотрудницей и обучала тех, кто устраивался, правилам обращения с животными. Примечательно, что относительно недавно Перевалова увольнялась и писала на своей странице в соцсети, что она устала и больше не может продолжать работать, но после вернулась на старое место работы.

Причем эта трагедия не первая в «Тайгане». В 2018 году во время фотосессии с хищниками лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который в итоге пришлось ампутировать.

Источник 5-tv.ru сообщил, что львов усыплять не планируют, поскольку погибшая сотрудница сама нарушила технику безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что львов, растерзавших сотрудницу парка «Тайган», решили не усыплять. В действиях хищников директор крымского сафари-парка не увидел ничего противоестественного.