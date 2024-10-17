Львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму. Главное о трагедии

Жуткая история из Крыма, где львы растерзали управляющую парка «Тайган» — хищники напали на женщину, когда та зашла в вольер для уборки. По каким-то причинам она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки.

Как такое могло случиться с одним из самых опытных сотрудников, которая проработала в парке 18 лет, теперь предстоит выяснить следователям. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский попытался разобраться в деталях трагедии.

Муж погибшей сотрудницы сафари-парка согласился рассказать все, что ему известно об обстоятельствах трагедии в «Тайгане».

«Человеческий фактор, есть такое. Наверное, не закрыла за собой дверь или еще что-то», — говорит мужчина.

Именно человеческий фактор как основную версию сразу же после случившегося начал продвигать директор «Тайгана». Он абсолютно убежден: трагическая оплошность самой Леокадии Переваловой стоила ей жизни. Управляющая парком, 18 лет отработавшая с животными, якобы забыла закрыть вольер сразу с тремя львами. Пока ее терзали хищники, рядом не было никого, кто мог бы прийти на помощь.

«Мы видим, что при уборке вольера не был закрыт перегонный шипер из наружного вольера во внутренний. Почему Леокадия Владимировна не закрыла шипер? Вряд ли его кто-то мог открыть, животные точно не могли, и посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Думаю, что это сыграл человеческий фактор, забывчивость», — говорит директор парка «Тайган» Олег Зубков.

Но могла ли сотрудница с таким громадным опытом просто забыть о самом главном — строго проверять все замки и засовы, которыми запирается клетка?

Она вырастила десятки львов и тигров, которых много лет показывают посетителям «Тайгана». Сама поднялась по карьерной лестнице от обычной работницы парка до его управляющей. Казалось, должна знать все о поведении хищников. И уже точно имела представление об элементарной технике безопасности при обращении с ними.

«Они должны как минимум быть вдвоем, чтобы кто-то мог спасти или подстраховать. Естественно, должны быть что-то рядом, перцовый баллончик или огнетушитель, и только тогда можно заходить и быть уверенным, что все под контролем», — говорит заслуженный артист России, дрессировщик львов Владислав Гончаров.

Но Перевалова была одна, это подтверждает и директор «Тайгана». Однако даже это само по себе рискованное решение могло быть лишь одним из факторов трагедии. Другой важнейший момент — система безопасности. В случае с хищниками она должна быть многоуровневой.

«У нас предусмотрена тройная система защиты дверей всех от возможного выхода животных, страховка: двери закрываются на замок — раз, на засов пружинный — два, и еще пружина сверху держит дверь. То есть, если забыли закрыть дверь, например, то пружина закрывает», — говорит директор Приморского и Подмосковного сафари-парков Дмитрий Мезенцев.

Именно претензии к системам безопасности были у пострадавших посетителей «Тайгана» в 2022 году. Тогда тигр через решетку вольера откусил палец годовалому ребенку. Тогда Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Но Верховный суд Крыма отменил это решение и оправдал директора сафари-парка.

Впрочем, претензии к работе были и до этого. На Зубкова жаловались за сомнительные методы организации прогулок рядом с хищниками.

Теперь «Тайган» ждет еще одна тщательнейшая проверка, уже в рамках уголовного дела. Следователям предстоит выяснить, была ли гибель Леокадии Переваловой несчастным случаем или это следствие систематических нарушений требований безопасности.

Трагедия, случившаяся с одним из сотрудников парка, никак не повлияла на его работу. Касса сегодня открылась по расписанию — в восемь часов утра. Все желающие могут купить билет и посмотреть на крымских больших кошек.