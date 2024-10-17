Путин посетил Центр фехтования в Уфе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Новый спорткомплекс ввели в эксплуатацию 1 октября.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Telegram /Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

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Глава Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Уфу, где посетил центр фехтования. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Спорткомплекс введен в эксплуатацию 1 октября 2024 года. Его общая площадь свыше 6,2 тысячи квадратных метров, единовременная пропускная способность — 250 человек», — уточнили в пресс-службе российского правительства.

Судя по обнародованным кадрам, президенту провели экскурсию по спорткомплексу. Ему также удалось познакомиться и пообщаться с некоторыми воспитанниками.

Сообщается, что в новом центре есть несколько залов: универсальный, специализированный и тренировочный — в сумме на 28 фехтовальных дорожек. В здании также есть тренажерный зал, комната отдыха, бассейн, столовая, мастерская по ремонту экипировки и оружия, конференц-зал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства. В ходе встречи президенту доложили о подготовке к зимнему периоду. По словам, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, к отопительному сезону уже готовы 43 российских региона.

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