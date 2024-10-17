Три человека погибли при взрыве фуры с фейерверками в Амурской области

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 39 0

Шансов выжить у водителя и пассажиров, влетевшей в большегруз легковушки практически не было.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Амурской области фура с фейерверками взорвалась после столкновения с легковым автомобилем. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Фура стояла на обочине, и легковушка на скорости врезалась в нее. Фура легла на бок, задела электрический столб, и, можно сказать, там две фазы объединились. Произошел пожар», — рассказал очевидец происшествия.

Как отмечает свидетель, трое человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли в результате взрыва. Но одному из пассажиров удалось выжить — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают следователи. 

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор водителю трамвая, сбившему пешеходов в Петербурге. Во время обкатки состава после техобслуживания сотрудник ДЕПО не убедился в нормальной работе тормозной системы и не смог остановиться на светофоре. В итоге вагон протаранил толпу пешеходов. Два человека получили травмы, одна женщина скончалась в больнице спустя несколько дней. Мужчина свою вину признал. 

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