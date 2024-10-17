Три человека погибли при взрыве фуры с фейерверками в Амурской области

В Амурской области фура с фейерверками взорвалась после столкновения с легковым автомобилем. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Фура стояла на обочине, и легковушка на скорости врезалась в нее. Фура легла на бок, задела электрический столб, и, можно сказать, там две фазы объединились. Произошел пожар», — рассказал очевидец происшествия.

Как отмечает свидетель, трое человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли в результате взрыва. Но одному из пассажиров удалось выжить — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают следователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор водителю трамвая, сбившему пешеходов в Петербурге. Во время обкатки состава после техобслуживания сотрудник ДЕПО не убедился в нормальной работе тормозной системы и не смог остановиться на светофоре. В итоге вагон протаранил толпу пешеходов. Два человека получили травмы, одна женщина скончалась в больнице спустя несколько дней. Мужчина свою вину признал.